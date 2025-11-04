SUA relaxează mai multe sancțiuni împotriva Belarusului

Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei americane a ridicat oficial sancțiunile impuse Belavia și unui avion folosit de înalți oficiali belaruși și membrii familiei prezidențiale.

Totodată, a fost emisă o licență generală care permite anumite tranzacții legate de utilizarea a trei aeronave anterior sancționate, folosite de președinte sau de compania Slavkali, asociată guvernului de la Minsk.

Această relaxare vine după ce Belarus a eliberat în septembrie 52 de prizonieri la solicitarea președintelui american Donald Trump.

Majoritatea sancțiunilor impuse Belarusului în urma alegerilor prezidențiale din 2020, susținute de Washington ca fiind frauduloase.