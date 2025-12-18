Prima pagină » Știrile zilei » Uniunea Europeană va ridica sancțiunile impuse asupra Kosovo și va debloca sprijinul financiar

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat joi că sancțiunile impuse de blocul comunitar asupra Kosovo în 2023 vor fi ridicate și va relua sprijinul financiar suspendat, informează Reuters.
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 15:00, Știri externe

Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană a decis să renunțe la sancțiunile impuse asupra Kosovo în 2023. Sancțiunile au fost ridicate după ce primari sârbi aleși în alegerile din octombrie au fost învestiți în funcție. 

Printr-o postare publicată pe platforma X, șefa executivului european a transmis: „Vești bune pentru Kosovo. Programăm un sprijin financiar de 216 milioane de euro și intenționăm să eliberăm 205 milioane de euro la începutul anului viitor”. 

Sancțiunile au fost impuse după ce autoritățile kosovare nu au respectat cererile UE și ale Statelor Unite de a calma situația din nordul țării, zonă cu majoritate sârbă. 

Violențele au izbucnit în 2023 după ce primari de etnie albaneză au preluat funcția în nordul Kosovo, în urma unor alegeri locale boicotate de comunitatea sârbă. Printre altele, autoritățile de la Priștina  au închis insituțiile condue de sârbi, au interzis utilizarea monedei sârbești și au restricționat comerțul. 

În urma violențelor, 30 de militari NATO și 52 de protestatari sârbi au fost răniți. 

