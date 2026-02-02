Plastic „sustenabil” sau greenwashing industrial. Investigație The Guardian despre ambalajele din supermarketurile europene

Ancheta relevă că numeroase mărci cunoscute, precum Heinz Beanz (Kraft) sau Philadelphia (Mondelēz), folosesc plastic produs de divizia petrochimică a companiei petroliere Saudi Aramco, unul dintre cei mai mari poluatori corporativi la nivel global.

Saudi Aramco, companie de stat a Arabiei Saudite, este responsabilă pentru peste 70 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră până în 2023 și se opune reducerii producției de plastic în cadrul tratatului ONU privind poluarea cu plastic.

Prin filiala sa Sabic, Aramco furnizează materiale plastice promovate drept „circulare” sau „prietenoase cu mediul”, deși acestea rămân aproape integral bazate pe combustibili fosili.

Experții independenți califică această strategie drept un caz clasic de greenwashing.

Plastic sustenabil și reciclarea chimică prin piroliză

Pentru a susține conceptul de plastic sustenabil, industria petrochimică promovează piroliza, o formă de reciclare chimică extrem de intensivă energetic. Procesul transformă deșeurile din plastic în ulei de piroliză, care nu poate depăși 5% din materia primă totală fără a deteriora instalațiile industriale. Restul de 95% este completat cu nafta virgină, derivată din petrol.

„Întregul proces este etichetat drept reciclare, deși utilizarea combustibililor fosili crește”, a explicat Helmut Maurer, fost expert principal al Comisiei Europene.

Trucurile contabile legale

Industria se bazează pe metode contabile controversate pentru a raporta rate ridicate de reciclare. Contabilitatea prin „balanță de masă” permite certificarea unor loturi de plastic drept „100% reciclate”, chiar dacă materialul reciclat nu se regăsește fizic în produsul final.

În plus, metoda „emisiilor evitate” scade din bilanț emisiile ipotetice care ar fi rezultat din incinerarea deșeurilor. Evaluările Sabic indică faptul că procesul complet de reciclare chimică generează cu 6–8% mai multe emisii decât producția de plastic virgin, dacă nu sunt incluse aceste reduceri teoretice.

Schimbările legislative europene

Sub presiunea intensă a lobby-ului industrial, Uniunea Europeană urmează să legalizeze aceste practici începând cu 2026, iar Marea Britanie va aplica reglementări similare din 2027.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, pe fondul scăderii cererii de combustibili fosili, plasticul va deveni una dintre principalele surse de profit pentru marile companii petroliere, amplificând riscurile pentru climă și mediu.