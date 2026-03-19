A început Colecta Națională de Alimente: unde poți dona

Desfășurată în Postul Mare, înaintea sărbătorilor pascale, acțiunea își propune să aducă sprijin concret persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Alimentele colectate vor fi distribuite ulterior către organizații partenere care sprijină persoane vulnerabile din comunitate.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al campaniei, mecanismul de donație este unul simplu. Persoanele care merg la cumpărături în magazinele partenere pot adăuga în coș produse alimentare neperisabile, pe care apoi le pot lăsa în punctele speciale de colectare amenajate la casele de marcat sau le pot oferi direct voluntarilor prezenți în magazine.

Produsele donate vor ajunge la familii aflate în dificultate, persoane vârstnice fără sprijin, părinți singuri, copii aflați în plasament și alte categorii vulnerabile. Organizatorii subliniază că fiecare pachet donat înseamnă nu doar hrană, ci și un gest de solidaritate, grijă și speranță pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă.

Donațiile pot fi făcute în magazinele Kaufland, Lidl, Penny, Auchan și Profi din întreaga țară, unde sunt amenajate puncte speciale de colectare la casele de marcat, iar voluntarii sunt prezenți pentru a prelua produsele oferite.

Campania din acest an se desfășoară sub mesajul „Împreună hrănim speranța. Binele începe ajutând concret semenii din comunitate”, iar organizatorii transmit că, în preajma Paștelui, compasiunea poate deveni cel mai frumos dar pentru cei care au nevoie de ajutor. Fiecare gest contează, iar o donație făcută în timpul cumpărăturilor obișnuite poate contribui la construirea unui sprijin real pentru oamenii aflați în nevoie.

O inițiativă devenită simbol al solidarității

Organizată de două ori pe an, în preajma sărbătorilor, Colecta Națională de Alimente a devenit una dintre cele mai importante acțiuni de responsabilitate socială din România.

Prin fiecare ediție, campania contribuie nu doar la sprijinirea persoanelor vulnerabile, ci și la consolidarea unei comunități mai unite și mai implicate.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei care pot să participe la această inițiativă, subliniind că un gest simplu poate aduce speranță și sprijin real celor aflați în nevoie.