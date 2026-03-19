Român, condamnat la peste 19 ani de închisoare, prins în Spania

Bărbatul a fost prins de polițiștii spanioli, miercuri, în localitatea Reus din Catalonia, Regatul Spaniei. Prinderea bărbatului a fost posibilă datorită cooperării dintre autoritățile române și cele spaniole, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Bărbatul era urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor.

„Astfel, la data de 18 martie 2026, în localitatea Reus, Catalonia, Regatul Spaniei, Poliția Națională Spaniolă a reținut un bărbat, cetățean român, de 31 de ani, în vederea executării unui mandat european de arestare emis de către autoritățile române. Acesta a fost condamnat la 19 ani, 3 luni și 7 zile de închisoare cu executare, în regim de detenție, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor”, informează IGPR.

Bărbatul a fost pus la dispoziția autorităților judiciare competente, pentru a fi predat autorităților române.