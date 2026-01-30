Prima pagină » Politic » Noi reguli pentru controlul fondurilor din PNRR. Sancțiuni și măsuri stricte împotriva fraudei

Noi reguli pentru controlul fondurilor din PNRR. Sancțiuni și măsuri stricte împotriva fraudei

Guvernul a adoptat o Ordonanță pentru modificarea OUG nr. 70/2022, privind prevenirea neregulilor și a dublei finanțări în gestionarea fondurilor PNRR. Actul normativ introduce noi mecanisme de control și sancțiuni pentru a asigura buna gestiune a fondurilor externe alocate României.
Noi reguli pentru controlul fondurilor din PNRR. Sancțiuni și măsuri stricte împotriva fraudei
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
30 ian. 2026, 12:38, Politic

Noua reglementare introduce posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare proporționale cu gravitatea abaterilor constatate.

Se reglementează cuantumul acestor reduceri pentru contractele de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuție de lucrări finanțate din fondurile PNRR, încheiate de beneficiarii privați care nu au obligația de a respecta regulile achizițiilor publice. În aceste cazuri, corecțiile se aplică din sumele solicitate la plată sau efectiv plătite beneficiarilor, în cuantum de 5.000-15.000 lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Aceste sume vor fi recuperate din conturile bugetare aferente fondurilor europene.

Concomitent, structurile de control sunt obligate să raporteze imediat orice suspiciune de fraudă sau conflict de interese către DLAF, OLAF și EPPO, iar neregulile grave vor fi raportate către Comisia Europeană în platforma AFIS-IMS.

După intrarea în vigoare, autoritățile au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru modificarea procedurilor de management, în timp ce dosarele de constatare aflate deja în curs vor fi soluționate conform legislației valabile la data inițierii lor.

Prin aceste modificări, România își consolidează sistemul de prevenire și control al fraudelor, asigurând utilizarea corectă și eficientă a fondurilor europene din PNRR și respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de împrumut cu Comisia Europeană.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor