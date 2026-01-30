Noi reguli pentru controlul fondurilor din PNRR. Sancțiuni și măsuri stricte împotriva fraudei

Noua reglementare introduce posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare proporționale cu gravitatea abaterilor constatate.

Se reglementează cuantumul acestor reduceri pentru contractele de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuție de lucrări finanțate din fondurile PNRR, încheiate de beneficiarii privați care nu au obligația de a respecta regulile achizițiilor publice. În aceste cazuri, corecțiile se aplică din sumele solicitate la plată sau efectiv plătite beneficiarilor, în cuantum de 5.000-15.000 lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Aceste sume vor fi recuperate din conturile bugetare aferente fondurilor europene.

Concomitent, structurile de control sunt obligate să raporteze imediat orice suspiciune de fraudă sau conflict de interese către DLAF, OLAF și EPPO, iar neregulile grave vor fi raportate către Comisia Europeană în platforma AFIS-IMS.

După intrarea în vigoare, autoritățile au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru modificarea procedurilor de management, în timp ce dosarele de constatare aflate deja în curs vor fi soluționate conform legislației valabile la data inițierii lor.

Prin aceste modificări, România își consolidează sistemul de prevenire și control al fraudelor, asigurând utilizarea corectă și eficientă a fondurilor europene din PNRR și respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de împrumut cu Comisia Europeană.