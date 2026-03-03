Cloud-ul Guvernamental are doar 9 aplicații migrate din investiția de 550 milioane euro. Risc de pierdere a banilor din PNRR

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a fost audiat în Comisia pentru tehnologia informației din Camera Deputaților, la solicitarea USR, pentru a prezenta stadiul proiectului strategic finanțat prin PNRR.

Datele prezentate arată că, din totalul de 41 de aplicații asumate, doar 9 au fost migrate, majoritatea fiind de importanță redusă.

Stadiul actual al proiectului

Restul proiectului se află într-un stadiu incert, anume că 12 aplicații sunt încă „în implementare”, iar pentru aproximativ 20 de aplicații nici măcar nu au fost semnate contractele necesare.

Deși oficial s-a invocat riscul unor atacuri informatice pentru a menține confidențialitatea aplicațiilor migrate, acestea sunt considerate a fi de importanță minoră. Un exemplu în acest sens este raportarea separată a trei sisteme cu funcții similare: Registrul Proprietăților, Registrul Proprietarilor și Registrul Titlurilor de Proprietate.

„Peste 550 de milioane de euro au fost alocate pentru Cloudul Guvernamental. Iar astăzi aflăm că pe această infrastructură funcționează doar 9 aplicații minore, alte 12 sunt în implementare, iar pentru restul nici măcar nu există contracte semnate. Mai grav este că președintele ADR a recunoscut că instituția nu are oamenii capabili să gestioneze această infrastructură. România și Comisia Europeană au investit peste jumătate de miliard de euro într-un proiect care, în acest moment, nu livrează rezultate relevante pentru cetățeni. Digitalizarea nu înseamnă declarații bombastice, ci aplicații funcționale și servicii publice mai simple pentru oameni. Dacă actuala conducere nu poate construi această capacitate, atunci trebuie să lase loc altcuiva”, spune Mihaiu.

Măsurile luate

La finalul ședinței, Comisia a solicitat oficial ADR transmiterea listei complete a tuturor aplicațiilor și un calendar detaliat de implementare, pentru a monitoriza riscul de a pierde cele 50 de milioane de euro rămase în balanță.

„Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor va continua monitorizarea strictă a acestui proiect strategic, pentru a se asigura că fondurile europene sunt utilizate eficient și că digitalizarea administrației publice devine o realitate, nu doar un slogan”.