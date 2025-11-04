Polonia plănuiește să construiască propriul zid anti-drone. Proiectul vine în completarea inițiativei UE

Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe. Însă acordăm prioritate proiectelor naționale”, a declarat Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al Apărării din Polonia, pentru Bloomberg.

Oficialul a precizat că, în noiembrie, ministerul polon va anunța investiții în tehnologii de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor ostile, ca parte a unui program mai amplu demarat în domeniul Apărării aeriene.

El nu a specificat valoarea investiției, dar a afirmat că obiectivul este ca firmele polone să primească cel puțin jumătate din contracte.

Sistemul va completa proiectul UE

Oficialul polon a precizat și că sistemul comun care va fi construit de UE în viitor îl va completa pe cel particular al Poloniei.

De asemenea, ministrul Apărării din Polonia intenționează să utilizeze noul program de creditare pentru apărare SAFE al UE pentru a finanța scutul anti-drone al țării, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Potrivit Bloomberg, Polonia a primit 43,7 miliarde de euro prin SAFE, reprezentând cea mai mare valoare alocată, pe fondul poziționării geografice – învecinându-se cu Rusia și Belarus.

Potrivit strategiei Guvernului Polonez, noile elemente ale sistemului anti-drone ar trebui să devină operaționale în termen de trei luni de la anunț, iar întregul sistem să fie pe deplin funcțional în termen de doi ani.