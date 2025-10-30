Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza baloanelor meteorologice

Aeroportul internațional din Vilnius a fost închis temporar joi, după ce baloane meteorologice au fost observate zburând în apropierea spațiului aerian al Capitalei, fiind al șaselea incident de acest fel din luna octombrie, relatează Reuters.

Printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare, aeroportul din Vilnius a anunțat: „Conform informațiilor preliminare, decizia de restricționare a spațiului aerian a fost luată din cauza unui balon (sau a unor baloane) care zburau în direcția aeroportului din Vilnius”.

Guvernul lituanian susține că baloanele sunt folosite de contrabandiști pentru transportul ilegal de țigări peste graniță, dar acuză și regimul președintelui belarus Aleksandr Lukașenko că nu ia măsuri pentru a opri fenomenul.

„Acte de război-hibrid”

Incidentul de joi este cel de-al șaselea din luna octombrie care întrerupe traficul aerian.

Autoritățile lituaniene au decis să închidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Belarus. Măsura va rămâne în vigoare până la 30 noiembrie, însă vor exista câteva excepții: diplomații, cetățenii Uniunii Europene, NATO și ai Ucrainei care părăsesc Belarusul, persoanele aflate în tranzit către enclava rusă Kaliningrad și străinii care dețin vize umanitare eliberate de Lituania.

Prim Ministra, Inga Ruginienė a calificat acestea acte drept „război hibrid”, iar Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas a emis miercuri un comunicat de presă prin care „condamnă cu fermitate acțiunile persistente și provocatoare ale Belarusului.

Aceste baloane nu sunt doar instrumente de contrabandă, ci fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, care include și sprijinirea migrației ilegale de către stat”.