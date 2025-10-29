Lituania va menține închisă granița cu Belarus până la finalul lunii noiembrie

Guvernul de la Vilnius a anunțat decizia de a prelungi închiderea celor două puncte de frontieră cu Belarus pentru majoritatea călătorilor, ca măsură de securitate în urma unei serii de incidente în spațiul aerian.

În cursul lunii octombrie, baloane încărcate cu țigări de contrabandă au determinat închiderea temporară a aeroporturilor lituaniene de cinci ori.

Prim Ministra, Inga Ruginienė a calificat acestea acte drept „război hibrid”, adăugând: „Înțelegem că această decizie va cauza neplăceri cetățenilor și mediului de afaceri, și ne pare rău pentru asta, dar tratăm securitatea cu maximă seriozitate”.

Măsura va rămâne în vigoare până la 30 noiembrie, însă vor exista câteva excepții: diplomații, cetățenii Uniunii Europene, NATO și ai Ucrainei care părăsesc Belarusul, persoanele aflate în tranzit către enclava rusă Kaliningrad și străinii care dețin vize umanitare eliberate de Lituania.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat marți că închiderea graniței de către Lituania este o „escrocherie nebunească”.