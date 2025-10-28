Președintele Belarusului consideră închiderea graniței Lituaniei o „înșelătorie nebunească”

Premierul lituanian Inga Ruginiene a declarat luni că țara sa va începe să doboare baloanele traficanților care traversează granița din Belarus, acestea perturbând în mod repetat traficul aerian al națiunii baltice.

Agenția de stat belarusă BELTA l-a citat pe Lukașenko afirmând că Lituania „a inventat o scuză absurdă, aceste baloane, chiar și pentru o țară mică precum Lituania”.

Lituania și Belarusul se află de mult timp în tensiuni, din cauza faptului că Vilnius oferă adăpost membrilor opoziției belaruse exilate, potrivit Reuters.

BELTA l-a mai citat pe Lukașenko spunând că desfășurarea sistemului de rachete Oreshnik al Rusiei în Belarus nu reprezintă o mișcare agresivă și are scopul de a asigura securitatea.

„Rusia și Belarusul nu sunt interesate de escaladarea tensiunilor cu Europa”, a mai spus Lukașenko.