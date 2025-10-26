Lituania închide aeroporturile și punctele de frontieră cu Belarus pentru a doua noapte la rând după încălcări ale spațiului aerian cu baloane de contrabandă

Lituania a închis din nou principalele puncte de trecere a frontierei cu Belarus și a suspendat traficul aerian în urma unor noi incursiuni cu „baloane de contrabandă” lansate de pe teritoriul belarus spre Lituania, scrie The Kyiv Independent.

Oficialii au confirmat că acesta este al doilea incident în 24 de ore și a patra astfel de încălcare într-o lună, ceea ce a determinat intensificarea măsurilor de securitate națională.

Închideri ale granițelor și perturbări în aeroporturi

Traficul aerian pe Aeroportul Vilnius a fost suspendat până în primele ore ale dimineții, în linie cu închiderile anterioare ale aeroporturilor Vilnius și Kaunas după observarea unor baloane ce traversau frontiera.

Măsura a afectat călătorii, deoarece autoritățile au anunțat că granițele și spațiul aerian vor rămâne închise temporar în timp ce răspund obiectelor suspecte care se apropiau din Belarus.

Premierul Inga Ruginiene a declarat că un grup mare de baloane care transportau contrabandă a provocat cele mai recente închideri, forțând serviciile de securitate să oprească din nou zborurile peste noapte.

Răspunsul privind securitatea națională

Lituania a închis punctele de trecere ale frontierei Salcininkai și Medininkai din motive de securitate și va reevalua măsurile de protecție în cadrul următoarelor ședințe ale Comisiei de Securitate Națională.

Oficialii au subliniat că măsurile urmează multiple incidente implicând baloane cu țigări de contrabandă, ce prezintă potențiale riscuri pentru aviația civilă și operațiunile de monitorizare a frontierei.

Ruginiene a evidențiat nevoia de vigilență continuă, întrucât Lituania se confruntă cu amenințări hibride tot mai mari care exploatează vulnerabilitățile de-a lungul unei frontiere extinse cu Belarus.

Context european mai larg

Incidentele se adaugă unui tipar îngrijorător în Europa în ultimele luni, alimentând temerile că operațiuni sub acoperire pot viza infrastructura fără avertisment.

Aeroporturile din München, Oslo și Copenhaga au suferit întreruperi scurte din cauza unor presupuse drone, declanșând alerte mai ample în rândul membrilor NATO, pe fondul creșterii încălcărilor spațiului aerian.

Polonia și România au raportat de asemenea încălcări ale spațiului aerian de drone rusești, intensificând temerile că aliații Moscovei ar putea coordona activități destabilizatoare dincolo de linia frontului din Ucraina.

Belarusul, condus din 1994 de Aleksandr Lukașenko și aliniat Moscovei, continuă să susțină războiul Rusiei, în timp ce tensiunile cresc de-a lungul frontierei de 680 de kilometri.