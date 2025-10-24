Zborurile misterioase ale dronelor în spațiul aerian al NATO au provocat alarmă în toată Europa

De atunci, incidente similare au fost raportate în Germania, Danemarca, Norvegia și statele baltice, informează AP.

Incursiunile aeriene neautorizate în spațiul aerian al NATO au devenit o sursă majoră de îngrijorare pentru aliați, ridicând întrebări despre gradul de pregătire al alianței împotriva Rusiei și provocând discuții despre necesitatea unui „zid de drone” de-a lungul frontierelor europene.

Polonia, Germania, Estonia, Danemarca și Norvegia

Pe 10 septembrie, un roi de drone rusești a zburat în spațiul aerian al Poloniei, forțând avioanele NATO să se grăbească să le intercepteze și să doboare unele dintre dispozitive. A fost prima întâlnire directă între NATO și Moscova de când Rusia a lansat războiul total împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Câteva zile mai târziu, avioanele NATO au escortat trei avioane de luptă rusești în afara spațiului aerian al Estoniei.

În Germania, Aeroportul din München a fost închis de două ori la începutul lunii octombrie din cauza observării unor drone.

În Danemarca, drone au survolat aeroportul din Copenhaga pe 22 septembrie, provocând perturbări majore ale traficului aerian în cel mai mare aeroport din Scandinavia. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a calificat incidentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, neexcluzând implicarea Rusiei.

În Norvegia, în aceeași seară, o dronă a fost semnalată la aeroportul Oslo, forțând toate zborurile să utilizeze o singură pistă. Autoritățile investighează posibile legături între cele două incidente.

Ce se știe din rapoarte

Dronele au survolat patru aeroporturi daneze mai mici între 24 și 25 septembrie, inclusiv două care servesc drept baze militare. Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că în spatele „zborurilor sistematice” se află probabil un actor „profesionist”.

Presa daneză a raportat că drone au fost văzute în apropierea bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca, dar Ministerul Apărării a refuzat să confirme, invocând motive de securitate operațională.

Autoritățile germane au investigat afirmațiile că drone neidentificate ar fi spionat infrastructura critică din statul nordic Schleswig-Holstein. Mai multe drone au fost observate pe 25 septembrie deasupra unei centrale electrice din Kiel, în apropierea unui spital universitar, lângă un șantier naval din orașul portuar, deasupra fabricii TKMS din Kiel, un furnizor de tehnologii de apărare maritimă și deasupra clădirilor guvernamentale și a rafinăriei de petrol Heide. Alte drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din Sanitz, în statul Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Alte provocări majore

Estonia a convocat un diplomat rus pentru a protesta după ce trei avioane de vânătoare rusești au intrat fără permisiune în spațiul său aerian și au rămas acolo timp de 12 minute.

În Lituania, joi, în jurul orei 18:00, două avioane militare ruse – un SU-30 și un avion de realimentare IL-78 – au zburat în spațiul aerian pe o distanță de aproximativ 700 de metri. Avioanele au zburat mai departe după aproximativ 18 secunde. Președintele lituanian a calificat incidentul drept o încălcare flagrantă a integrității teritoriale.

Forțele armate lituaniene cred că avioanele ar fi putut efectua exerciții de realimentare în exclava rusă Kaliningrad. Două avioane de vânătoare spaniole care efectuau misiuni de poliție aeriană NATO au fost trimise în zonă.

Ministerul Apărării din Rusia a respins afirmația, susținând că avioanele Su-30 au efectuat zboruri de antrenament deasupra Kaliningradului, respectând strict regulile.

Rusia neaga intenția

Rusia a fost acuzată pentru unele dintre aceste incidente, dar neagă că ar fi făcut ceva intenționat. Autoritățile europene nu au divulgat multe detalii despre intruziunile dronelor, unele recunoscând public survolurile abia după câteva zile.

În alte cazuri, autoritățile nu au putut confirma sesizările. La un moment dat, autoritățile daneze au fost inundate cu 500 de sesizări în 24 de ore, dintre care unele s-au dovedit a fi doar stele pe cer.

Miniștrii europeni ai apărării au convenit să dezvolte un „zid de drone” de-a lungul frontierelor lor pentru a detecta, urmări și intercepta mai bine dronele care încalcă spațiul aerian european.

Țările se străduiesc să găsească soluții pentru a răspunde la această situație, inclusiv să decidă dacă să permită autorităților să doboare dronele. Unii oficiali europeni au descris incidentele ca fiind teste ale Moscovei pentru a vedea reacția NATO, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la gradul de pregătire al alianței împotriva Rusiei.