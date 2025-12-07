Rogobete: Birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează întoarcea medicilor români din străinătate

„Tot mai mulți medici români plecați în Europa vor să se întoarcă acasă. Este dovada vie că, în ultimii ani, investițiile strategice, extinderea Programului de Acțiuni Prioritare pentru Pacienții cu AVC, creșterea bugetelor și modernizarea spitalelor încep să își producă efectele. Medicii se întorc pentru că astăzi au cu ce să lucreze. Iar numărul trombectomiilor realizate în România a crescut accelerat. Asta înseamnă vieți salvate și un sistem care începe să își recapete demnitatea”, susține Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

El susține că în calea medicilor există „un obstacol dureros.

„Birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează recunoașterea profesională a unor oameni excepționali. Sunt medici care așteaptă luni întregi după o hârtie, după o semnătură, după o aprobare banală. Totul doar pentru că unii se tem că un medic mai tânăr, mai pregătit, mai bun le-ar putea lua locul. Este absurd. Este nedrept. Este intolerabil”, adaugă ministrul Sănătății.

El spune că blocajul nu este medical, ci administrativ, creat de birocrați cu funcții care nu mai înțeleg că rolul lor este să sprijine sistemul, nu să-l saboteze.

Vechile obiceiuri trebuie schimbate

Rogobete a anunțat că propune o schimbare legislativă prin care medicii români din Europa să se poată transfera direct pe posturile vacante din România, exact cum se face între spitale din țară – simplu, transparent, corect pentru toată lumea.

De asemenea, el a anunțat că va face publică lista pe pagina de internet a Ministerului Sǎnǎtǎții lista locurilor de muncă vacanțe din spitale.

„Este timpul să deschidem sistemul pentru oameni tineri, bine pregătiți, cu experiență în centre mari europene. Sunt hotărât să facem bine. Sunt hotărât să deschidem ușile pentru cei care vor să revină acasă. Nu mă sperie rezistența unora. Vechile obiceiuri trebuie schimbate”, a mai transmis ministrul Sănătății.