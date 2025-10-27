Lituania va închide granița cu Belarus și va doborî baloanele care i-au invadat spațiul aerian

Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunțat, luni, că Lituania va închide granița cu Belarusul. Decizia a fost luată după ce mai multe „baloane de contrabandă” au intrat în spațiul aerian al țării, scrie The Guardian.

Singurele situații exceptate de la această regulă sunt pentru diplomați și pentru cetățenii europeni care pleacă din această țară.

„Așa vrem să trimitem un semnal Belarusului și să-i spunem că niciun atac hibrid nu va fi tolerat aici”, a declarat Ruginiene, luni, după ședința Consiliului de Securitate.

De asemenea, Ruginiene a mai subliniat că Lituania nu va exclude invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO.

Premierul lituanian a mai anunțat faptul că țara sa va începe să doboare baloanele contrabandiștilor care trec granița din Belarus, după ce acestea au întrerupt în repetate rânduri traficul aerian, notează Reuters.

Incidentele din Lituania se adaugă unui tipar îngrijorător în Europa în ultimele luni, alimentând temerile că operațiuni sub acoperire pot viza infrastructura fără avertisment.

Joia trecută, Lituania a declarat că două avioane militare ruse au intrat în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde. Potrivit armatei lituaniene, avioane spaniole Eurofighter Typhoon ale Poliției Aeriene Baltice a NATO au fost mobilizate și patrulează zona după incursiunea aeronavelor rusești.

Aeroporturile din München, Oslo și Copenhaga au suferit întreruperi scurte din cauza unor presupuse drone, declanșând alerte mai ample în rândul membrilor NATO, pe fondul creșterii încălcărilor spațiului aerian.