Prima pagină » Știri externe » Nou incident în perimetrul NATO: Două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei

Nou incident în perimetrul NATO: Două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei

Două avioane militare rusești au intrat joi, pentru scurt timp, în spațiul aerian al Lituaniei, țară membră NATO.
Nou incident în perimetrul NATO: Două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei
Diana Nunuț
23 oct. 2025, 20:40, Știri externe

Două avioane militare rusești au intrat, joi, în spațiul aerian al Lituaniei, membră NATO, pentru aproximativ 18 secunde, relatează Reuters și Sky News.

Un avion de vânătoare Su-30 și un avion cisternă Il-78 au încălcat granița la ora 15:00 GMT, intrând în Lituania din regiunea Kaliningrad.

Potrivit armatei lituaniene, avioane spaniole Eurofighter Typhoon ale Poliției Aeriene Baltice a NATO au fost mobilizate și patrulează zona după incursiunea aeronavelor rusești.

Informația a fost anunțată și de președintele lituanian Gitanas Nausėda, într-o postare pe platforma X.

„În această seară, avioanele militare ruse au încălcat spațiul aerian lituanian. Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei. Încă o dată, acest lucru confirmă importanța consolidării apărării aeriene europene. Ministerul Afacerilor Externe va convoca reprezentanții ambasadei ruse pentru a protesta împotriva acestor comportamente imprudente și periculoase”, a scris președintele lituanian.

Incidentul din Lituania are loc la o lună după ce o incursiune similară a avut loc în Estonia luna trecută, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian în apropierea insulei Vaindloo timp de aproximativ 12 minute.