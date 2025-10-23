Nou incident în perimetrul NATO: Două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei

Două avioane militare rusești au intrat, joi, în spațiul aerian al Lituaniei, membră NATO, pentru aproximativ 18 secunde, relatează Reuters și Sky News.

Un avion de vânătoare Su-30 și un avion cisternă Il-78 au încălcat granița la ora 15:00 GMT, intrând în Lituania din regiunea Kaliningrad.

Potrivit armatei lituaniene, avioane spaniole Eurofighter Typhoon ale Poliției Aeriene Baltice a NATO au fost mobilizate și patrulează zona după incursiunea aeronavelor rusești.

Informația a fost anunțată și de președintele lituanian Gitanas Nausėda, într-o postare pe platforma X.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

„În această seară, avioanele militare ruse au încălcat spațiul aerian lituanian. Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei. Încă o dată, acest lucru confirmă importanța consolidării apărării aeriene europene. Ministerul Afacerilor Externe va convoca reprezentanții ambasadei ruse pentru a protesta împotriva acestor comportamente imprudente și periculoase”, a scris președintele lituanian.

Incidentul din Lituania are loc la o lună după ce o incursiune similară a avut loc în Estonia luna trecută, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian în apropierea insulei Vaindloo timp de aproximativ 12 minute.