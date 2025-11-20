Europa se pregătește pentru escaladare? NATO schimbă regulile și vizează aeronavele Rusiei

Potrivit acestuia, schimbarea regulilor NATO privind interceptarea aeriană deschide posibilitatea ca Alianța să ia în calcul inclusiv doborârea unor aeronave rusești, dacă situația o va impune.

Într-un interviu acordat postului Sky News, Clarke a explicat că, în urma lunilor de rapoarte privind încălcări ale spațiului aerian, NATO a introdus în protocolul de apărare măsuri mai ferme, care includ deja doborârea dronelor intruzive.

„Cred că doborârea dronelor a devenit acum parte a protocolului de interceptare aeriană”, a spus el.

Posibilul pas următor: doborârea avioanelor rusești

Analistul afirmă că Alianța se apropie de punctul în care amenințarea credibilă cu doborârea unor avioane rusești ar putea deveni necesară. „Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, a precizat Clarke, subliniind intensificarea provocărilor Moscovei.

În același timp, expertul susține că, pentru ca Ucraina să supraviețuiască pe termen lung, Occidentul ar putea fi nevoit să se implice militar într-un mod mai direct, deși nu prin trupe pe linia frontului. Clarke consideră că o eventuală apărare a unei părți importante din spațiul aerian ucrainean de către statele europene ar reprezenta „un moment decisiv”.

NATO, vigilență față de obiectivele Rusiei în Ucraina

Clarke a reiterat că obiectivul strategic al președintelui rus Vladimir Putin rămâne anexarea Ucrainei, neschimbat încă dinainte de 2014. Acesta explică faptul că, deși Moscova nu a reușit ocuparea completă a țării în 2022, obiectivele sale militare s-au extins dincolo de Donbas, spre Zaporojie, Herson și, mai nou, spre regiunea Dnipropetrovsk.

Potrivit analistului, Putin își ajustează obiectivele în funcție de presiunea externă și situația economică, dar dacă nu va fi obligat să renunțe la expansiune, nu o va face.