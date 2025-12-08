„Trans” și „non-binar”, marcate pe documentele de identitate. Ce țară permite asta începând cu acest an

„Întregul proces va fi inclus în fiecare dintre stațiile de servicii integrate ale celor peste 1.200 de birouri pe care le are Registrul Național”, a asigurat registratorul, Hernán Penagos, într-o conferință de presă la Bogotá, scrie EFE.

Noua măsură se aplică cărților de identitate, registrelor civile și cărților de identitate și, potrivit ofițerului de stare civilă, este un „exemplu clar al democrației de care are nevoie Columbia”.

Dreptul la identificare

Penagos a subliniat, de asemenea, că, în așteptarea alegerilor din 2026, organizația „depune eforturi pentru a se asigura că toți oamenii își pot exercita drepturile politice fără niciun fel de discriminare ”.

Registrul a indicat că, din 2022, „au fost desfășurate 17 zile de identificare destinate comunității LGBTIQ+ , în cadrul cărora au fost livrate peste 750 de documente, inclusiv cărți de identitate, acte de stare civilă și cărți de identitate”.

În 2024, cel puțin 164 de persoane au fost ucise în Columbia din motive legate de orientarea lor sexuală sau identitatea de gen , ceea ce reprezintă o creștere de 3,8% față de 2023, potrivit unui raport al organizației Caribe Afirmativo.

Femeile trans au fost grupul cel mai afectat de violența omorală, reprezentând 18% din totalul victimelor .