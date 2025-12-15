Prima pagină » Știrile zilei » Ștefan Pălărie replică pentru Daniel Zamfir: Dispreț față de protocolul de coaliție de guvernare

Ștefan Pălărie replică pentru Daniel Zamfir: Dispreț față de protocolul de coaliție de guvernare

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a a criticat comentariile lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD privind moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Acesta acuză încălcarea protocolului coaliției și atitudinea populistă.
Sursa: Facebook
Radu Mocanu
15 dec. 2025, 11:55, Politic

„Înțelegem că, după amiază, privitor la moțiunea referitoare la Ministerul Mediului, colegii de la PSD, conduși pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc să voteze cu opoziția”, a declarat luni, Ștefan Pălărie. 

Acesta a susținut că demersul reprezintă: „dispreț față de protocolul de coaliție de guvernare, acolo unde mai multe partide ne-am strâns, am nominalizat niște miniștri și, evident, am promis că nu ne băgăm peste activitățile celorlalți, chiar dacă poate avem idei mai bune”.  

Acesta l-a acuzat pe Zamfir de „circ mediatic”: „L-am văzut pe domnul Daniel Zamfir conducând audieri în Senatul României și folosind instituția Senatului, inclusiv pentru a opri oameni din activitatea lor”. 

Privind atitudinea lui Zamfir, Pălărie a mai spus: „Faptul că astăzi, în loc să fim, așa cum spuneam, un guvern sudat, un guvern unit, anumite partide mai degrabă judecă în cheie populistă, mi se pare personal dezamăgitor”. 

Luni, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că moțiunea împotriva Dianei Buzoianu va fi votată de toți senatorii PSD. Parlamentul urmează să se reunească pentru a dezbate moțiunea simplă „Prahova sub asediu: Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, depusă de AUR. 

