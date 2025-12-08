Înfrângere pentru Nicușor Dan în Parlament. Senatul respinge cererea de reexaminare a Legii Vexler / Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție

Înfrângere pentru președintele Nicușor Dan în Parlament. Plenul Senatului a respins, cu o majoritate covârșitoare, cererea de reexaminare înaintată de președinte asupra proiectului de lege privind combaterea extremismului, cunoscut în spațiul public drept legea Vexler.

Potrivit senatoarei PSD Victoria Stoiciu, solicitarea de reexaminare nu a adus elemente noi și „reluă exact argumentele transmise anterior Curții Constituționale — argumente respinse deja în unanimitate”. Ea a menționat că singurele voturi împotrivă au venit din partea „partidelor extremiste” ( n.r partide din opoziție), ai căror reprezentanți au minimalizat caracterul criminal al legionarismului în timpul dezbaterilor.

„Pentru mine, lucrurile sunt cristal clear: libertatea de exprimare are și trebuie să aibă limite atunci când este folosită pentru a promova ideologii criminale. Ideologiile fasciste și legionare sunt realități politice și morale bine definite, cu un trecut criminal care nu lasă loc de relativizări periculoase”, a declarat Stoiciu.

Votul final din Senat a consemnat 75 de opțiuni pentru’, 34 împotrivă’ și 4 abțineri, ceea ce consfințește continuarea parcursului legislativ al actului normativ în forma aprobată inițial de Parlament.

Scurt istoric al legii Vexler

Proiectul de lege este inițiat de Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România și deputat în Parlament. Actul normativ vizează întărirea instrumentelor legale pentru prevenirea și sancționarea organizațiilor, simbolurilor și acțiunilor extremiste, inclusiv a celor de inspirație fascistă sau legionară.

Parlamentul a adoptat legea în luna iunie 2025, însă aceasta a fost contestată la Curtea Constituțională de parlamentari ai AUR, S.O.S. România și POT, care au susținut că textul ar restrânge libertatea de exprimare. CCR a respins sesizarea, considerând că prevederile se încadrează în limitele constituționale.

Și președintele Nicușor Dan a contestat la Curtea Constituțională legea. CCR a respins și acestă sesizare.

În urma deciziei CCR, președintele Nicușor Dan a solicitat reexaminarea legii, însă Senatul — prima cameră sesizată — a respins acum categoric cererea, deschizând calea pentru promulgarea actului normativ în forma adoptată inițial.