Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți

„El (John Coale – n.r.) a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici și lucrează pentru încă 50”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, potrivit Reuters.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de prizonieri după un apel al lui Trump. Acesta îi ceruse anterior lui Lukașenko, aflat la putere de peste 30 de ani, să elibereze 1.400 de deținuți pe care liderul american i-a descris drept „ostatici”.

„Aș dori să-i mulțumesc, în avans, foarte respectatului președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pentru considerația sa privind eliberarea altor persoane”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Eliberarea din septembrie a reprezentat cea mai amplă grațiere de până acum dispusă de Lukașenko, care încearcă să restabilească relațiile cu Statele Unite după o perioadă îndelungată de izolare și sancțiuni internaționale.

Statele Unite au închis ambasada de la Minsk în februarie 2022, după ce Rusia a folosit teritoriul belarus ca punct de plecare pentru trimiterea zecilor de mii de soldați implicați în invadarea Ucrainei.