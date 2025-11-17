Senatul SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

După ce au primit confirmarea din partea președintelui, senatorii au reluat procesul legislativ privind noul pachet de sancțiuni. Inițiativa este susținută puternic de Lindsey Graham, senator republican din Carolina de Sud. El spune că noul set de măsuri este conceput pentru a spori presiunea asupra Moscovei și accelează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cu președintele Trump de partea noastră, Senatul va continua mișcarea pentru a pune capăt acestui război în mod onorabil, just și definitiv”, a scris Graham pe X, citat de Politico. Proiectul rămăsese blocat timp de câteva săptămâni, în așteptarea unui semnal clar de la Casa Albă.

Senatul SUA caută să-l aducă pe Putin la masa negocierilor

Proiectul de lege prevede posibilitatea impunerii de sancțiuni secundare țărilor care cumpără petrol și gaze de la Rusia pentru a reduce veniturile energetice cu care Kremlinul își susține efortul de război. China și India se numără printre acestea. Iranul ar putea fi, de asemenea, inclus pe lista statelor vizate.

Senatorul republican a explicat că textul oferă președintelui „mai multă flexibilitate și putere pentru a-l împinge pe Putin la masa negocierilor”.

Trump a confirmat duminică, în fața reporterilor, că aprobă această abordare. „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi foarte sever sancționată”, a declarat liderul american. El a reamintit că ideea sancțiunilor extinse i-a aparținut: „După cum știți, eu am sugerat asta”.

Susținere masivă a noilor sancțiuni

Proiectul beneficiază de un sprijin solid din partea ambelor partide politice din Congres. Deja peste 80 de senatori republicani și democrați susțin oficial propunerea legislativă.

În octombrie, administrația Trump a impus sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, după ce președintele a spus că discuțiile sale cu Putin nu au făcut progrese.

Susținătorii spun că noul proiect de lege ar întări presiunea economică asupra Moscovei și ar putea ajuta la grăbirea sfârșitului războiului din Ucraina.