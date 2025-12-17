Două filme ucrainene legate de război au intrat în lista scurtă pentru Premiile Oscar 2026

Două producții ucrainene despre război, „2000 de metri până la Andriivka” și „Am murit în Irpin”, au fost incluse pe listele scurte pentru Premiile Oscar 2026.

Nominalizările finale vor fi anunțate pe 22 ianuarie, iar ceremonia de premiere este programată pentru 15 martie 2026.

Academia de Arte și Științe Cinematografice a publicat listele scurte la cele 12 categorii pe data de 16 decembrie.

Documentarul „2000 de metri până la Andriivka”, regizat de Mstyslav Chernov, a fost selectat la categoria Film documentar. Documentarul de animație „Am murit în Irpin”, creat de Anastasiia Falileieva, apare pe lista scurtă la categoria Scurtmetraj de Animație.

Printre titlurile selectate se află și „Piatră, Hârtie, Foarfecă”, un scurtmetraj cu actori ucraineni premiat cu BAFTA.

Selecția pentru lista scurtă nu garantează, totusi, o nominalizare la Oscar.

Filmul „2000 de metri până la Andriivka” este despre soldații ucraineni din Brigada a 3-a de Asalt Separată în lupta pentru eliberarea satului Andriivka, aflat la circa 10 kilometri de Bakhmut.

Filmările s-au realizat alături de soldatul Oleksandr Babenko și includ avansurile pe front și costul uman al contra-ofensivei Ucrainei.

„2000 de metri până la Andriivka” a fost înscris și la categoria Film Internațional, dar nu a intrat pe lista scurtă. Mstyslav Chernov a mai câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar în 2024 pentru „20 de zile în Mariupol”. La fel ca acest film, producția a fost realizată în parteneriat între Associated Press și Frontline (PBS).

„Am murit în Irpin” este un documentar de animație de 11 minute care îmbină animația desenată în cărbune cu materiale de arhivă personale ale regizoarei.

Filmul redă primele zile ale invaziei ruse din suburbia Irpin, Kiev, prin experiența Falileieva, care devine o reprezentare a suferinței civile la începutul războiului.

La categoria Scurtmetraj Live Action, „Piatră, Hârtie, Foarfecă”, regizat de Franz Böhm și centrat pe invazia Rusiei în Ucraina, se află de asemenea pe lista scurtă și a primit anterior premiul BAFTA.

Alte filme legate de Ucraina au participat în procesul de selecție, dar nu au ajuns pe listele scurte finale, printre care „Sanatorium”, „Stitched Steps”, „Checkpoint ‘Zoo’” și „Viktor”.