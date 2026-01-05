Prima pagină » Știrile zilei » Kim Jong Un a vizitat un memorial dedicat soldaților nord-coreeni uciși în Războiul din Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat șantierul unui monument dedicat soldaților nord-coreeni care au murit în misiuni militare în străinătate, anunță agenția de stat KCNA, citată de Reuters.
Kim Jong Un a vizitat un memorial dedicat soldaților nord-coreeni uciși în Războiul din Ucraina
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
06 ian. 2026, 01:00, Știri externe

Presa de stat relatează că monumentul comemorează victimele nord-coreene din Războiul din Ucraina. În baza tratatului de cooperare militară dintre Rusia și Coreea de Nord, Phenianul a trimis aproximativ 14.000 de militari care să susțină armata rusă în Ucraina. 

Conform surselor occidentale și sud-coreene, peste 6.000 de soldați ar fi fost uciși în lupte.

Kim Jong Un a descris militarii căzuți ca: „eroi care s-au sacrificat fără ezitare”, punctând: „nimeni în lume nu poate învinge o astfel de armată care este absolut loială ordinelor partidului”. 

Acesta a participat alături de fiica sa la o ceremonie simbolică de plantare a copacilor în cadrul memorialului. 

Totodată, presa de stat a anunțat deschiderea la Phenian a unei expoziții foto care prezintă progresele Coreei de Nord sub conducerea lui Kim Jong Un. 

Evenimentul are loc în contextul pregătirilor pentru organizarea primului Congres al Partidului Muncitoresc din Coreea din ultimii cinci ani.   

 

