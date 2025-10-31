2.000 de camioane blocate în Belarus după închiderea graniței de către Lituania

Aproximativ 2.000 de camioane au rămas blocate vineri în Belarus după ce Lituania a închis granița ca răspuns la incidentul cu baloane încărcate cu țigări ilegale care au perturbat spațiul aerian lituanian.

Criza a fost declanșată săptămâna trecută când zeci de baloane încărcate cu țigări ilegale au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, forțând închiderea temporară a aeroporturilor din capitala Vilnius și Kaunas. Incidentul a afectat numeroase zboruri și mii de pasageri.

„Atacuri – hibrid”

Vilnius și Uniunea Europeană au denunțat aceste incidente drept un „atac hibrid” – o tactică care utilizează mijloace non-militare pentru a destabiliza și perturba un stat.

Astfel de atacuri hibride au devenit din ce în ce mai frecvente în tensiunile dintre statele membre NATO și vecinii lor ostili.

„Aproximativ 2.000 de camioane sunt blocate în Belarus”, a declarat vineri pentru AFP Oleg Tarasov, vicepreședinte al Linava, asociația transportatorilor rutieri din Lituania.

Active de 60 de milioane de euro sunt blocate în Belarus

Situația s-a agravat după ce autoritățile belaruse au reacționat la închiderea graniței de către Lituania printr-o măsură de retorsiune:

„Belarușii au confiscat toate vehiculele lituaniene și nu le permit să părăsească (zona de frontieră). Suntem ținuți ostatici, mărfurile noastre sunt ținute ostatice”, a explicat Tarasov.

Conform estimărilor Linava, active în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro (69 de milioane de dolari) sunt blocate în prezent în Belarus.

Guvernul nu a consultat transportatorii rutieri înainte de închidere

Tarasov a avertizat că astfel de întârzieri ar putea cauza pierderi lunare de aproximativ 18 milioane de euro pentru sectorul de transport lituanian.

Oficialul Linava a criticat guvernul lituanian pentru lipsa de comunicare:

„Guvernul nu a consultat și nu a informat transportatorii rutieri înainte de închidere”, care afectează grav transportul transfrontalier de marfă.

Lipsa de coordonare a lăsat mii de șoferi și companii de transport nepregătite pentru consecințele închiderii bruște a graniței.

Informații de context

Sectorul logistic din Lituania este unul semnificativ pentru economia țării, angajând aproximativ 54.000 de șoferi care operează aproximativ 56.000 de camioane, potrivit datelor furnizate de asociația Linava.

Blocarea a 2.000 de camioane reprezintă aproximativ 3,5% din întreaga flotă lituaniană de transport rutier, o proporție considerabilă care poate avea repercusiuni majore asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra economiei în general.

Lituania, membră a NATO și a Uniunii Europene, a închis ultimele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus până la 30 noiembrie 2025, ca răspuns direct la incidentul de săptămâna trecută cu baloanele.