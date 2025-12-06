Prima pagină » Știrile zilei » Aeroportul din Vilnius și-a reluat activitatea după un nou incident cauzat de baloane

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius și-a reluat activitatea după ce prezența unor baloane în spațiul aerian a forțat încă o dată închiderea traficului. De la începutul lunii octombrie, aeroportul și-a suspendat activitatea de peste zece ori, notează Reuters.
06 dec. 2025, 21:02, Știri externe

Autoritățile aeroportuare au confirmat redeschiderea spațiului aerian, după ce baloane venite dinspre Belarus au fost detectate în apropierea aeroportului. La o distanță de aproximativ 30 de kilometri de granița cu Belarus, activitatea aeroportului a fost perturbată de peste zece ori de la începutul lunii octombrie. 

Lituania acuză grupările de contrabandă cu țigări din Belarus că folosesc baloanele pentru transportul ilegal de mărfuri peste frontieră. 

De asemenea, guvernul lituanian îl consideră responsabil pe președintele belarus, Aleksandr Lukașenko pentru inacțiunea în prevenirea incidentelor. 

Incidentele au fost caracterizate de prim ministra, Inga Ruginiene drept „război hibrid”, iar la începutul săptămânii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat incidentele, promițând noi sancțiuni: „Un astfel de atac hibrid din partea regimului Lukașenko este complet inacceptabil. Pregătim măsuri suplimentare în cadrul regimului nostru de sancțiuni”. 

Ultima perturbare a traficului aerian a avut loc miercuri, iar vineri, prim-ministra a anunțat că intenționează să declarare stare de urgență din cauza incidentelor. 

 

