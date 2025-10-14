Ciocniri între poliţie şi demonstranţi la Udine. Au fost folosite gaze lacrimogene şi tunuri cu apă

Piaţa Piazza della Repubblica din Udine este plină, cu cel puţin 8.000 de manifestanţi, potrivit estimărilor poliţiei, şi peste 15.000, potrivit organizatorilor.

Marşul pro-Palestina, organizat de Comitetul pentru Palestina din Udine împreună cu comunitatea palestiniană din Friuli Venezia Giulia şi Veneto şi diverse alte comitete, a reunit peste 300 de grupuri, asociaţii şi mişcări. În fruntea marşului pe străzile oraşului, unde Italia şi Israelul joacă în calificările pentru Cupa Mondială, se află o dubă albă acoperită cu sloganuri. „Suntem cu toţii palestinieni”, „Palestina liberă”, „Nu există sionism bun”.

Timp de două ore, totul a decurs destul de lin, dar pe măsură ce se apropia meciul, tensiunile au crescut. În Piazza Primo Maggio, destinaţia finală a marşului, care a început la ora 18:15, cu trei sferturi de oră întârziere faţă de program, unii activişti au străpuns cordonul de securitate instalat de Comitetul pentru Palestina din Udine, căutând contactul fizic cu linia de poliţişti desfăşuraţi. De-a lungul traseului marşului şi în alte puncte ale oraşului, poliţia a intervenit cu câteva grenade lacrimogene de avertizare şi a tras cu tunuri de apă asupra demonstranţilor care dărâmaseră barierele de protecţie şi se confruntau deschis cu poliţia de la distanţă mică.

Există rapoarte privind persoane cu răni uşoare. Jurnaliştii de la posturile locale de televiziune care au acoperit evenimentul au fost, de asemenea, atacaţi, iar participanţii paşnici la marş au îndemnat oamenii să părăsească piaţa.

În ceea ce priveşte tratatul de pace semnat lui la Sharm, poziţia protestatarilor este clară: „Prima zi de pace va fi ultima zi de ocupaţie”, se poate citi pe bannerul care conduce protestatarii. „Nimeni nu este liber fără o Palestină liberă!”.

Pe de o parte sunt protestatarii care au sosit din toată Italia, iar pe de altă parte sunt poliţiştii şi carabinieri care supraveghează de la distanţă: o mie de oameni concentraţi mai ales pe prevenirea infiltrării grupurilor marginale violente. Mulţi comercianţi şi-au coborât obloanele din precauţie. Unii sunt supăraţi: „Pentru noi, este o zi de muncă pierdută. Aceşti oameni demonstrează pentru o pace care a fost deja realizată. Ce rost are?”.