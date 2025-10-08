LaLiga confirmă primul meci oficial în afara Spaniei: Villarreal – FC Barcelona se va juca la Miami

„Acest meci reprezintă un pas istoric care duce fotbalul spaniol la un nou nivel. Înțelegem preocupările pe care această decizie le poate genera, dar trebuie privită în contextul corect: este doar un meci dintre cele 380 ale sezonului. Dorim să aducem fotbalul nostru mai aproape de fanii din întreaga lume, fără a afecta experiența celor din Spania”, a declarat Javier Tebas, președintele LaLiga, într-un comunicat oficial.

Președintele Villarreal CF, Fernando Roig, a explicat că inițiativa vine din dorința clubului de a se extinde pe piețele internaționale: „Este o oportunitate unică de a crește și de a consolida prezența noastră pe o piață importantă precum cea americană. Înțelegem impactul asupra abonaților noștri și vom lua măsuri concrete pentru a-i recompensa”.

Astfel, suporterii lui Villarreal vor putea călători gratuit la Miami, iar cei care aleg să nu meargă la meci vor primi o reducere de 30% la abonament.

La rândul său, președintele Barcelonei, Joan Laporta, a salutat decizia: „Ne bucurăm să ne reîntâlnim cu fanii noștri din Statele Unite. Miami are o comunitate Barça puternică, iar acest meci va fi un spectacol la cel mai înalt nivel”.

Hard Rock Stadium, arenă cu o capacitate de peste 65.000 de locuri, va găzdui evenimentul, considerat un moment-cheie în strategia de expansiune a LaLiga în America de Nord, într-un context în care popularitatea fotbalului în SUA crește constant, mai ales înaintea Cupei Mondiale din 2026.