Alcaraz și Sinner, meci demonstrativ la Seul, înainte de Australian Open

Spaniolul și italianul au decis să nu participe la niciun turneu oficial înaintea primului Grand Slam al sezonului. În schimb, amândoi au făcut o escală în Coreea de Sud pentru a juca un meci demonstrativ sâmbătă, înainte de a pleca spre Australia.

Potrivit jurnaliștilor de la Express, care citează presa italiană, cei doi vor încasa aproximativ 2 milioane de euro pentru meciul demonstrativ de sâmbătă.

Aceasta este o sumă mai mare decât cea pe care o va primi finalistul Australian Open din acest an. Alcaraz sau Sinner ar putea depăși suma câștigată la Seul doar dacă vor ridica trofeul Australian Open, care vine cu un cec mai mare de 2 milioane de euro.

Australian Open 2026 are loc în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.