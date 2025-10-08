Germania va permite poliției să doboare dronele care intră în spațiul aerian al țării

Germania va acorda poliției dreptul de a neutraliza dronele neautorizate care intră în spațiul aerian, scrie Reuters.

Noua lege a fost aprobată miercuri de cabinet și așteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliția germană să doboare dronele care încalcă spațiul aerian al țării, inclusiv în cazuri de amenințare acută sau de prejudiciu grav.

Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control și navigație, notează sursa citată.

În aceste condiții, Germania se alătură țărilor care au acordat recent forțelor de securitate competența de a doborî dronele care le încalcă spațiul aerian, printre care Marea Britanie, Franța, Lituania și România.

În cazul Germaniei, pentru a preveni pericolele reprezentate de drone pe uscat, în aer sau pe apă, poliția „poate utiliza mijloace tehnice adecvate împotriva sistemului, unității sale de control sau legăturii sale de control, dacă prevenirea pericolului prin alte măsuri ar fi inutilă sau semnificativ împiedicată”.

Zboruri deviate sau anulate pe aeroportul din München

Prevederea vine după ce săptămâna trecută, zeci de zboruri au fost deviate sau anulate pe aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania. Peste 10.000 de pasageri au fost afectați în urma apariției unor drone necunoscute.

După incursiunile dronelor de săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele multora dintre dronele care au survolat Germania, dar că niciuna nu era înarmată și că acestea efectuau mai degrabă zboruri de recunoaștere.

De la începutul anului 2025, Germania a înregistrat 172 de perturbări ale traficului aerian legate de drone, în creștere față de 129 în aceeași perioadă a anului precedent.