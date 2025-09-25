Ședința CSAT s-a încheiat. Ministrul Apărării: Dronele vor fi distruse în ultimă instanță / Cine ia decizia în cazul avioanelor militare și civile

UPDATE 14:55 Moșteanu, după ședința CSAT: Noi proceduri pentru protecția obiectivelor și interceptarea dronelor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, după ședința CSAT, completarea cadrului legal pentru protecția obiectivelor critice și intervenția împotriva dronelor neautorizate, precum și stabilirea liniei de comandă pentru interceptarea aeronavelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

În cazul aeronavelor cu pilot, militare sau civile, deciziile privind interceptarea sunt adaptate în funcție de tipul aeronavei: pentru militare, coordonarea se face de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar pentru civile decizia finală revine ministrului Apărării, ca măsură politică și de siguranță națională, inspirată din atacurile din 11 septembrie.

Ministrul Moșteanu a subliniat că distrugerea unei aeronave este ultima măsură, aplicată doar dacă toate celelalte etape nu reușesc și aeronava nu părăsește teritoriul național.

UPDATE 13:30 Ședința CSAT s-a încheiat

Ședința convocată de președintele Nicușor Dan s-a încheiat după mai bine de o oră. Concluziile întâlnirii urmează să fie transmise de Administrația Prezidențială.

UPDATE 12:00 Ședința CSAT a început

Ședința a început la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru a stabili cine sunt persoanele care vor ordona sau vor aproba „măsuri împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

Știrea inițială:

Ședința CSAT începe joi, la ora 12:00, iar Administrația Prezidențială a anunțat că va aborda stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor provenite de la sisteme de aeronave fără pilot la bord.

De asemenea, un alt subiect aflat pe ordinea de zi privește stabilirea persoanelor împuternicite să aprobe sau să ordone acțiuni împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național.

În acest sens, vor fi discuții și în privința cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor necesare implementării acestor măsuri.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului vor analiza și alte teme de actualitate din sfera securității naționale.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României pe 13 septembrie pentru 50 de minute

Ședința are loc după ce o dronă – identificată ulterior ca fiind de origine rusească – a intrat în spațiul aerian al României în seara zilei de 13 septembrie. Aceasta a zburat în spațiul aerian al țării pentru aproximativ 50 de minute, iar avioane F-16 și Eurofighter au fost ridicate, atunci, pentru a monitoriza situația. Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian românesc.

La momentul respectiv, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”, în contextul în care drona nu a fost doborâtă.