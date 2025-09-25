Moșteanu anunță măsuri pentru protecția spațiului aerian și intervenția împotriva dronelor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, după ședința CSAT, completarea cadrului legal pentru protecția obiectivelor critice și intervenția împotriva dronelor neautorizate, precum și stabilirea liniei de comandă pentru interceptarea aeronavelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat principalele decizii luate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Oficialul a explicat că acestea completează Legea 73/2025, privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate în spațiul aerian românesc, aprobată în primăvară și publicată în Monitorul Oficial pe 19 mai.

Astfel, printr-un ordin de ministru emis în iulie, au fost stabilite procedurile și linia de comandă pentru acțiunile împotriva dronelor, iar în prezent sunt aplicate metodologii care permit fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare să definească obiectivele ce necesită protecție, inclusiv obiective temporare, de exemplu în timpul vizitelor oficiale sau evenimentelor publice.

Procedura pentru drone include trei etape: identificarea, bruierea și, în ultima instanță, intervenția.

În cazul aeronavelor cu pilot, militare sau civile, deciziile privind interceptarea sunt adaptate în funcție de tipul aeronavei: pentru militare, coordonarea se face de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar pentru civile decizia finală revine ministrului Apărării, ca măsură politică și de siguranță națională, inspirată din atacurile din 11 septembrie.

Ministrul Moșteanu a subliniat că distrugerea unei aeronave este ultima măsură, aplicată doar dacă toate celelalte etape nu reușesc și aeronava nu părăsește teritoriul național, reafirmând astfel angajamentul României de a proteja spațiul aerian și de a preveni incidentele majore.