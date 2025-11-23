Prima pagină » Știri externe » Premierul Canadei și cancelarul german Merz discută despre Ucraina și Gaza în marja summitului G20

Premierul Canadei și cancelarul german Merz discută despre Ucraina și Gaza în marja summitului G20

Prim-ministrul canadian Mark Carney și cancelarul german Friedrich Merz au discutat despre războiul din Ucraina și situația din Gaza în marja summitului G20 din Africa de Sud, au declarat cele două țări într-o declarație comună duminică.
Premierul Canadei și cancelarul german Merz discută despre Ucraina și Gaza în marja summitului G20
Sursă foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
23 nov. 2025, 09:11, Știri externe

Cei doi lideri au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au subliniat că orice acord trebuie să implice direct Kievul, să protejeze interesele sale fundamentale și să includă garanții concrete de securitate, potrivit Reuters.

În ceea ce privește Gaza, Carney și Merz au reiterat sprijinul pentru Planul cuprinzător de pace pentru a pune capăt războiului.

Aceștia au convenit, de asemenea, asupra importanței de a permite intrarea ajutorului umanitar pe scară largă.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre colaborarea în domenii precum mineralele critice, energia curată, inteligența artificială, industria aerospațială și apărarea.