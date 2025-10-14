MAI anunță noi reguli pe care toți șoferii trebuie să le știe: Camerele de supraveghere vor fi integrate în sistemul e-Sigur, iar amenzile vor fi emise automat

Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a anunțat marți modificările care vor fi implementate în cadrul proiectului „Siguranță în trafic”.

Camerele de supraveghere și cele ale CNAIR, integrate în sistemul e-Sigur

Prima modificare importantă se referă la integrarea camerelor de supraveghere din orașe, dar și cele ale CNAIR, în sistemul e-Sigur, mecanismul automatizat pentru amendarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-Sigur a camerelor administrației publice locale și CNAIR și pentru procesarea unui volum masiv de date. Pentru aceasta avem nevoie de reguli noi, fapt pentru care propunem simplificarea procedurilor de comunicare cu proprietarii și conducătorii de vehicule. Aici ne dorim să reducem costurile suportate de contribuabili și degrevarea polițiștilor rutieri de sarcini administrative. Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic care nu pot fi constatate prin mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau de droguri”, precizează chestorul Bogdan Despescu.

Conceptul de „viteză medie” va fi introdus în Codul Rutier

O altă noutate anunțată de Ministerul de Interne se referă la conceptul de viteză medie, care va fi implementat în Codul Rutier.

„Un al doilea palier de noutate se referă la reguli mai clare, o legislație actualizată, responsabilitate clară pentru utilizatorii și deținătorii de vehicule. Introducem conceptul de viteză medie. Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de la un punct la altul pe un anumit sector de drum. Este un concept aplicabil în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania și Bulgaria”, menționează el.

Mecanism simplificat pentru aplicarea amenzilor

De asemenea, va fi simplificat mecanismulde dat amenzi.

„De asemenea, introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În această situație, proprietarul va primi direct procesul-verbal, iar în cazul în care acesta confirmă într-un mod automat, prin sisteme digitale, că el a condus autovehiculul, procesul-verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri. În cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea, tot în sistem digital, să indice conducătorul auto, situație în care procesul-verbal este nul de drept, fără alte formalități. În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții. Ne referim aici la acele coduri pentru anumiți conducători auto, cum ar fi cod 78 pentru cei care au parcurs programul de pregătire, au parcurs școala pe un autovehicul cu cutie automată. După cum bine știți, în acest caz, respectivul deținător de permis de conducere nu poate să utilizeze un autovehicul cu o cutie manuală”, a precizat Bogdan Despescu.

Polițiștii vor avea un nou mecanism prin care îi vor sancționa pe șoferi

Înceea ce privește opririle sau parcările neregulamentare, polițiștii români vor avea un nou mecanism prin care îi vor sancționa pe șoferi, însă vor fi eliminate punctele de penalizare.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând, este o chestiune de noutate, și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm și comunicarea procesului-verbal prin lipirea unui autocolant pe parbriz. Am venit cu această noutate, cu această propunere, astfel încât să avem un sistem cât mai eficient”, a mai spus Despescu.