Radarele pe trepied dau rezultate: Aproape 14.000 de șoferi prinși depășind viteza legală

Radarele pe trepied, parte a sistemului național de monitorizare a traficului rutier, îi pun în dificultate pe șoferii vitezomani.

Potrivit datelor transmise în exclusivitate pentru ProMotor de către Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), aproape 14.000 de conducători auto au fost amendați pentru viteză, cu ajutorul acestor noi dispozitive, în primele zece luni ale acestui an.

„De la operaționalizarea sistemului, respectiv 1 ianuarie 2025, și până la data de 28 octombrie 2025, au fost aplicate 13.879 de sancțiuni contravenționale”, au precizat IGPR pentru ProMotor.

Toate aceste sancțiuni au vizat abateri privind încălcarea regimului legal de viteză, depistate cu ajutorul componentelor e-SIGUR.

Sistemul permite utilizarea radarelor tip pistol în mod static. Acestea sunt amplasate pe un trepied, la marginea drumului, și înregistrează fiecare vehicul care circulă prin zona respectivă.

Cum funcționează aceste radare

În timp ce radarele clasice sunt montate în autospeciale sau operate de polițiști, aceste radare pe trepied, odată pornite, funcționează autonom. În momentul în care sunt detectate abateri rutiere, este transmisă o alertă la centru de analiză a datelor.

Polițiștii de la centru analizează imaginile, după care, în funcție de abaterea constatată, dispun măsurile care se impun.

„Cu ajutorul componentei e-SIGUR, pot fi constatate și ulterior sancționate abaterile privind depășirea vitezei maxime legale stabilite pentru categoria de drum tranzitată și vehiculul utilizat”, au mai transmis reprezentanții IGPR pentru sursa citată.

Alte situații depistate de radarele pe trepied

Radarele au mai depistat și alte situații, printre care conducerea fără permis, utilizarea unui vehicul neînmatriculat sau părăsirea locului accidentului.

Noile radare au fost amplasate pe toate categoriile de drumuri, atât în localitate, cât și pe drumurile naționale, expres sau pe autostrăzi.

În primele nouă luni ale anului 2025, la nivel național, au fost aplicate 2.152.989 de sancțiuni contravenționale, potrivit datelor IGPR.

În plus, viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale din România, în primele nouă luni ale acestui an fiind înregistrate 940 de decese în urma accidentelor rutiere.

„Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 145 (13,3%) mai puține persoane decedate și cu 81 (-3,3%) mai puține persoane rănite grav”, precizează IGPR.

În funcție de abaterea constatată, Poliția poate aplica între 2 și 100 de puncte de amendă. În 2025, un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară, adică 202,5 lei.