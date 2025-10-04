Activiști eliberați din Gaza afirmă că Greta Thunberg a fost bătută și umilită: „A fost torturată grav”

Membrii Flotilei Globale Sumud au criticat în Turcia condițiile detenției lor în Israel, unde susțin că au fost privați de apă și hrană, denunțând că activista suedeză Greta Thunberg ar fi fost agresată și supusă unui tratament degradant, scrie 20minutos.

Un total de 137 de activiști – 36 turci și 101 de alte naționalități – au aterizat sâmbătă la Istanbul, la bordul unui avion Turkish Airlines venit din Israel.

La sosire, aceștia și-au dat jos uniformele pe care, potrivit declarațiilor lor, autoritățile israeliene i-au obligat să le poarte, și au scandat sloganuri precum „Palestina liberă” coborând din avion.

În declarațiile oferite presei locale din aeroport, mai mulți activiști au criticat condițiile în care au fost reținuți, afirmând că au avut mâinile legate la spate și nu au primit apă sau hrană timp de 36 până la 40 de ore, fiind nevoiți să încerce să bea apă din toaletă din cauza lipsei de lichide.

Un activist turc, Aycin Kantoglu, a povestit că, atunci când mai multor femei li s-au scos vălurile, alți colegi care nu purtau s-au dezbrăcat de tricouri pentru a le ajuta să-și acopere capul. El a susținut, de asemenea, că Greta Thunberg a fost încătușată, forțată să țină o vlagă israeliană în mâini și „bătută”.

„Ne-au percheziționat corpul de mai multe ori, chiar și dinții. Dar nu au reușit să ne intimideze”, a declarat el pentru postul NTV. Un alt activist turc, Ersin Celik, a declarat pentru CNNTürk că „Greta a fost torturată grav, târâtă pe jos și forțată să sărute steagul israelian”.

„Greta e doar o copilă, dar au atacat-o deliberat. Au încercat să criminalizeze întreaga flotilă prin intermediul ei”, a spus acesta.

Un alt activist, Bekir Develi, a afirmat că au fost încătușați cu mâinile la spate și ținuți în soare mai bine de patru ore.

„Am stat 24 de ore în închisoare fără apă și mâncare. Ne-au tratat cu brutalitate”, a declarat el pentru CNNTürk. Un alt martor a adăugat că, în timpul nopții, gardienii au intrat peste ei cu câini și arme, împiedicându-i să doarmă prin întreruperi constante.