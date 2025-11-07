Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza

Militanții au returnat anterior cadavrele a 22 de ostatici de la începutul actualului armistițiu.

Dacă se confirmă că rămășițele predate sunt ale unui alt ostatic, asta ar însemna că alți cinci se află încă în Gaza, potrivit AP

Armistițiul, care a început pe 10 octombrie, are ca scop încheierea celui mai sângeros și distrugător război purtat vreodată între Israel și gruparea militantă palestiniană.

Aripile militare ale Hamas și Jihadului Islamic Palestinian au declarat vineri că trupul unui ostatic a fost găsit în orașul Khan Younis, din sudul Gazei.