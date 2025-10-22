Românii, chemați din nou la arme? Camera Deputaților a votat legea stagiului militar voluntar pentru tineri

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că iniţiativa are ca scop întinerirea rezervei operaţionale a Armatei Române şi a subliniat că nu este vorba despre un serviciu militar obligatoriu.

Participanţii vor beneficia de cazare, hrană, echipament, instruire şi soldă lunară, iar la final vor primi o indemnizaţie echivalentă cu trei salarii medii brute.

„Mulţumesc parlamentarilor care au votat astăzi proiectul de lege, România are nevoie de el, Armata are nevoie de el. Proiectul este menit să întinerească rezerva operaţională a Armatei Române, se adresează tinerilor între 18 şi 35 de ani. Subliniez, este vorba de serviciu voluntar, nu este nimic obligatoriu. Armata Română este o armată de profesionişti şi va continua să fie aşa. Deschidem o oportunitate pentru tineri, să se pregătească, voluntar şi să fie remuneraţi de către statul român, după care vor intra în rezerva operaţională”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Proiectul urmează să fie dezbătut şi de Senat, astfel încât programul să poată fi aplicat din 2026. Potrivit unui sondaj INSCOP, 74% dintre români susţin introducerea stagiului militar voluntar.