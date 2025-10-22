Deputatul Cosmin Corendea reafirmă angajamentul României față de dreptul internațional umanitar

Șeful delegației Parlamentului României la Uniunea Interparlamentară (UIP) a arătat că România este parte la principalele instrumente internaționale din domeniu – Convențiile de la Geneva și Protocoalele lor adiționale – și s-a alăturat recent Inițiativei Globale pentru Promovarea Angajamentului Politic față de Dreptul Internațional Uman.

„Pentru a reafirma angajamentul nostru parlamentar față de multilateralism, trebuie să continuăm să apărăm universalitatea dreptului internațional umanitar (DIU). Acesta este unul dintre pilonii politicii externe a României. Suntem parte la cele patru Convenții de la Geneva din 1949, la cele trei Protocoale adiționale ale acestora și la Convenția de la Haga din 1954 privind bunurile culturale. Recent, România s-a alăturat Inițiativei Globale pentru Promovarea Angajamentului Politic față de Dreptul Internațional Uman, lansată în 2024 împreună cu Africa de Sud, Brazilia, China, Franța, Iordania, Kazahstan și CICR. În timpul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU din 2025, România a semnat la New York o declarație politică privind protecția personalului umanitar, reafirmându-ne convingerea că salvarea de vieți omenești nu trebuie niciodată politizată”, a declarat deputatul AUR.

De asemenea, el a menționat că România a alocat în 2024 peste 6 milioane de euro pentru asistență umanitară și că a consolidat parteneriatele cu Mișcarea Internațională a Crucii Roșii, prin deschiderea Delegației FICR la București.

„România este ferm angajată să ofere asistență umanitară bazată pe principii și eficientă. În 2024, am alocat peste 6 milioane de euro pentru ajutor umanitar, asigurând complementaritatea dintre răspunsul la situații de urgență și cooperarea pentru dezvoltare, prin intermediul Fondului nostru de Asistență Umanitară, care oferă un mecanism flexibil și rapid de răspuns în situații de criză. În același timp, România este recunoscută pe plan internațional pentru expertiza sa în reducerea riscului de dezastre și gestionarea situațiilor de urgență, prin intermediul Departamentului pentru Situații de Urgență, proiectelor de dezvoltare și participării active la misiunile de menținere a păcii ale UE și ONU. La nivel național, Parlamentul României a demonstrat o cooperare exemplară cu Mișcarea Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Anul trecut, au fost ratificate două acorduri cheie care definesc privilegiile, imunitățile și statutul juridic al Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) și al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) în România, urmate de deschiderea Delegației FICR la București în aprilie 2025, o dovadă a parteneriatului nostru stabil”, a adăugat Cosmin Corendea.

În final, deputatul român a reafirmat importanța cooperării multilaterale și interparlamentare pentru susținerea acțiunii umanitare în perioade de criză.

„În perioade de criză, parlamentele trebuie să rămână gardienii principiilor umanitare, asigurându-se că nevoile celor mai vulnerabili – inclusiv ale persoanelor strămutate și ale tuturor grupurilor vulnerabile – rămân centrale, protejând în același timp finanțarea umanitară. Să lucrăm împreună pentru a ne asigura că umanitatea noastră comună, nu diviziunea, ne ghidează deciziile și ne modelează moștenirea. În concluzie, România reafirmă că cooperarea multilaterală, și de ce nu? – cooperarea interparlamentară – este esențială pentru a susține normele umanitare și acțiunea principială, întotdeauna ghidată de umanitatea noastră comună”, a precizat Corendea.