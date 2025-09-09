Ministrul apărării anunță că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar va ajunge la CSAT și apoi în Parlament

Moșteanu a explicat că România are nevoie să își întinerească rezerva militară, în condițiile în care armata obligatorie a fost suspendată de mulți ani, iar cei care au trecut prin serviciul militar sunt acum la vârste înaintate.

„Rezerva este îmbătrânită. De aceea venim cu acest proiect care introduce termenul de militar voluntar în termen. Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile și apoi să intre în rezerva Armatei României”, a spus Moșteanu.

El a adăugat că armata va avea astfel o bază mai largă de selecție pentru cei care ar putea urma o carieră militară. „Unii vor rămâne în sistem, alții se vor îndrăgosti de această carieră. Avem nevoie de oameni buni și pregătiți pentru această misiune”, a afirmat el.

Moșteanu a precizat că proiectul se află în prezent pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării și că va fi discutat la următoarea ședință, urmând ca apoi să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.