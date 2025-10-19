Ce spune Kelemen Hunor despre exercițiile de mobilizare desfășurate de armată: Nu trebuie să ne panicăm

Kelemen Hunor a declarat că România nu se confruntă cu un risc de război direct și că exercițiile de mobilizare desfășurate de armată reprezintă doar proceduri obligatorii.

„Nu vom ajunge acolo. Deci eu cred foarte, foarte puternic că la un moment dat se va ajunge la o încetare a focului și după aceea, sigur, pe termen mediu, pe termen lung, la niște negocieri foarte complicate”.

Privind exercițiile de mobilizare efectuate de Armată, Kelemen Hunor a afirmat: „Ce se întâmplă astăzi în România și peste tot în țările de pe flancul estic și nu numai, în această regiune, e doar un exercițiu obligatoriu care e făcut de Armata română sau armatele țărilor respective, dar nu e cu nimic mai mult. Deci nu trebuie să ne panicăm, nu suntem în pericol”.

Va exista probabil provocare în continuare, așa cum am avut în această perioadă de toamnă vară din partea Rusiei, cu drone, cu fel de fel de chestiuni. Războiul hibrid nu se oprește, războiul hibrid nu s-a pornit ieri alaltăieri, e o chestiune foarte veche deja, din păcate, dar nu există un pericol iminent și nu trebuie să ne panicăm că ne paște un război direct”, a mai spus liderul UDMR, duminică, la Antena 3 CNN.