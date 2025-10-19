Kelemen Hunor, preocupat de demersurile președintelui: Vom avea o politică externă în sfârșit sau nu? / România nu trebuie să se îndepărteze de Washington

„În cazul lui Nicușor Dan, singura întrebare, cel puțin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârșit sau nu. Că în acest moment România nu contează și nu e vina lui Nicușor Dan, că el de patru luni e președinte. Nu contăm, nu avem relevanță, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relațiile internaționale bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a spus Kelemen Hunor, duminică, la Antena 3 CNN.

Acesta a adăuagt că președintele „are în acest moment o provocare uriașă, dincolo de tot ce se întâmplă în țară, să redea României o anvergură și o relevanță în politica internațională, în relații internaționale și în Uniunea Europeană”:

„Nicușor Dan încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru a înțelege problemele. Vom vedea mai târziu ce decizii vor lua, mai ales că are și o echipă de consilieri mai nou și trebuie să vedem ce decizii vor lua, dar până acum asta era una dintre calitățile extrem de importante pe care eu le-am surprins”, a mai adăugat liderul UDMR despre președinte.