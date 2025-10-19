Prima pagină » Politic » Kelemen, dacă pică reforma pensiilor magistraților: Legitimitatea morală, acolo vom avea o problemă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a afirmat că legitimitatea morală a guvernului ar fi afectată dacă ar pica reforma pensiilor magistraților la Curtea Consituțională.
19 oct. 2025, 20:41, Politic

Privind viitorul guvernul în cazul unei respingeri a reformei pensiilor magistraților, Hunor a declarat: „Legitimitatea morală, da, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura inițiativă care, cel puțin până acum, înseamnă o reformă mai profundă, fiindcă a mai fost o chestiune foarte mică la educație”, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Privind măsurile luate de actuala guvernare, liderul UDMR a afirmat: „Noi n-am făcut reforme, fiindcă să crești taxe, să crești impozite nu e reformă. Să reduci numărul de angajați, oricum nu am făcut-o, dar nu este o reformă. Singura reformă a fost aici pe sistemul de pensionare și sistemul de a ieși la pensie în cazul magistraților.

E greu să mergi în fața oamenilor și să explici că pune în povară pe toată societate, dar o castă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată, de nimeni. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, mai ales în această perioadă când sunt probleme legate de deficitul bugetar”.

