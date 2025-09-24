Guvernul își pierde legitimitatea morală dacă CCR respinge legea pensiilor pentru magistrați, spune Kelemen Hunor

Întrebat despre pierderea legitimității Guvernului, Kelemen a explicat că a vorbit despre legitimitate morală, nu politică sau juridică.

„De ce am spus eu acest lucru? Fiindcă oamenii așteaptă o guvernare justă și măsuri juste”, a răspuns Kelemen.

Referitor la argumentele sale, liderul UDMR a spus că dacă cresc taxele pentru a reduce deficitul bugetar, trebuie să se intervină și în zonele cu „privilegii exagerate, extravagante”. A subliniat că singura reformă reală făcută de guvern, dincolo de învățământ, este în zona justiției.

Întrebat despre constituționalitatea legii pensiilor pentru magistrați, Kelemen a răspuns că nu vede elemente neconstituționale. Legea prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziție de 10 ani și limitarea pensiei la 70% din salariul net.

„Nu am cum să ies în fața oamenilor și să spun că am crescut taxele ca să putem plăti pensiile la oamenii care ies la pensie la 48 de ani, la 50 de ani, după care se angajează unii înapoi la stat”, a declarat Kelemen.

Referitor la decizia CCR, acesta a explicat că există mai multe variante: acceptarea legii sau respingerea ei, trimiterea înapoi în Parlament cu observații.