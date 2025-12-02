Kelemen Hunor: „Părem o coaliție politică impotentă” – lipsa reformei administrației blochează bugetul pe 2026

„Oricum, în acest moment, părem ca o coaliție politică impotentă. De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a declarat Kelemen Hunor.â

El a explicat că discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare, după alegerile din București, și a avertizat că fără finalizarea reformei administrative în decembrie, construcția bugetului pe 2026 va fi imposibilă. „Trebuie să construim bugetul pe legislația actuală, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm plafoanele salariale din Legea 63/2010”, a adăugat liderul UDMR.

Blocajul pe administrația centrală și locală

Kelemen Hunor a explicat că principalele discuții blocate în coaliție se referă la administrația centrală, nu doar la cea locală. El a propus o reducere de 10% a numărului de angajați, fără a atinge salariile, și a menționat că există zone supradimensionate unde reducerea poate fi chiar de 20-30%. „Salariile nu trebuie atinse. Trebuie să reducem doar personalul, inclusiv în Parlament”, a spus Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că scopul reformei este creșterea eficienței administrației fără a reduce nivelul salarial.

În opinia sa, dacă o decizie în acest sens nu va fi luată de coaliție în decembrie, va fi imposibil să pregătească un buget realist și funcțional pentru anul următor.