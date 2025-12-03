Președintele Nicușor Dan, despre dezastrul de la Paltinu: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române

„Am discutat mai des cu ministrul Energiei, pentru că el este pe partea de energie. În momentul de față, lucrurile sunt acoperite. Transelectrica s-a organizat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că, în urma unui astfel de incident, este necesară stabilirea vinovaților.

„Evident că în urma unei astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române”, a precizat el.

Probleme repetate și necesitatea scenariilor de risc

Nicușor Dan a făcut și o paralelă cu situația de la Salina Praid, unde proiectanții au omis să prevadă anumite riscuri.

„Noi avem niște proiectanți, proiectanții aceia fac niște proiecte, după care se duc la autoritățile statului și ei scriu toți acolo că nu e niciun pericol. Ce zic ei că nu e un pericol se întâmplă că plouă sau în fine sunt niște fenomene și aceste pericole nu au fost prevenite. Asta e situația generală. Trebuie ca în orice astfel de documentație să fie prezute toate scenariile, mai ales când vorbim de apă pentru oameni”, a explicat șeful statului.