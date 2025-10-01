Sute de migranţi protestează în sudul Mexicului pentru legalizarea statutului

Cubanezii constituiau majoritatea migranţilor, dar erau şi persoane din Honduras, Ecuador, Brazilia şi Haiti.

Spre deosebire de „caravanele” de migranţi anterioare, care aveau ca obiectiv să ajungă în Statele Unite, grupul de miercuri încearcă să constrângă autorităţile mexicane să accelereze procesul de azil şi să părăsească sudul Mexicului, unde există puţine oportunităţi de muncă.

Migrantul cubanez Losiel Sánchez şi soţia sa au ajuns în Tapachula, lângă graniţa cu Guatemala, în noiembrie. Ei sperau să obţină o programare prin intermediul unei aplicaţii a guvernului SUA numită CBP One, care le-ar fi permis să treacă graniţa SUA, să solicite azil şi, probabil, să fie eliberaţi condiţionat în SUA în timp ce procesul se derula.

Cu toate acestea, Donald Trump a pus capăt acestui program, blocând zeci de mii de migranţi care se îndreptau deja spre graniţa Statelor Unite. Sánchez a decis să rămână în Mexic şi să solicite azil, dar, în ciuda numeroaselor vizite la agenţia mexicană pentru azil, cunoscută sub numele de Comar, cuplul încă nu are un răspuns cu privire la statutul lor.

Grupul de migranţi părea să se fi organizat fără un lider pe platformele sociale, unde migranţii frustraţi s-au adunat pentru a încerca să părăsească sudul Mexicului pe jos.

În trecut, autorităţile mexicane le-au permis migranţilor să meargă pe jos câteva zile, apoi le-au oferit ajutor cu documentele şi, uneori, cu transportul.