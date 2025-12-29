Peste 3.000 migranți au murit încercând să ajungă în Spania în acest an

Potrivit raportului publicat, luni, de ONG-ul „Caminando Fronteras”, un număr de 3.090 de migranți și-au pierdut viața, încercând să ajungă în Spania, pe mare. Cei mai mulți au murit pe ruta dintre Algeria și Insulele Baleare.

Potrivit raportului valabil pentru anul 2025, printre cei morți se află 192 de femei, dar și 437 de copii și adolescenți.

Anul trecut, cifrele erau chiar mai mari, înregistrându-se peste 10.000 de morți, în urma încercării migranților de a traversa marea spre Spania, notează Euronews.

Cifrele din acest an au indicat o scădere a numărului de migranți care sosesc din America de Nord, îndreptându-se spre Insulele Canare, una dintre cele mai periculoase rute folosite de migranții care doresc să ajungă în UE. Peste 1.900 de persoane și-au pierdut viața încercând să traverseze această rută.

Potrivit datelor publicate la jumătatea lunii decembrie de Ministerul de Interne din Spania, sosirile ilegale de migranți au scăzut cu peste 40%, iar în ceea ce privește Insulele Canare, scăderea a fost una mai accentuată, de aproape 60%.

În total au fost raportate peste 300 de tragedii, dintre care 121 au avut loc între Algeria și Insulele Baleare, în special între Ibiza și Formentera, ruta cu cel mai mare trafic de ambarcațiuni în 2025.