Violențe și ciocniri cu poliția ale grupărilor criminale în Port-au-Prince, în timp ce guvernul haitian se reunește

Reuniunea, descrisă de oficiali ca un gest simbolic de recucerire a autorității, a fost umbrită de schimburi masive de focuri de armă, evidențiind starea profundă de insecuritate dintr-o țară fără președinte, congres funcțional sau alegeri recente.

Membrii grupărilor criminale s-au ciocnit cu poliția în zona sediului guvernului, iar martori și AFP au confirmat focuri de armă intense în centrul Port-au-Prince, controlat în mare parte de bande. Clădirea fusese abandonată anterior din cauza pericolului, dar cabinetul s-a reunit acolo pentru a încerca să redea un aspect de normalitate și ordine.

Haiti, afectată de sărăcie extremă, nu are congres sau președinte și nu a organizat alegeri din 2016. Grupările înarmate controlează mare parte din teritoriu, în ciuda unei forțe internaționale conduse de Kenya.

Biroul premierului Alix Didier Fils-Aime a transmis că ședința marchează o „fază simbolică și decisivă” în procesul de recucerire a centrului Port-au-Prince de către guvern. Poliția și vehiculele blindate au patrulat străzile în timpul reuniunii, însă autoritățile nu au comunicat imediat dacă există victime.

Haiti se confruntă de decenii cu instabilitate politică, corupție, violență și dezastre naturale. Președintele țării a fost asasinat în 2021 și nu a fost înlocuit, iar situația s-a agravat în 2024 când grupările criminale au lansat o ofensivă care a forțat demisia premierului. Laurent Saint-Cyr, președintele consiliului de tranziție, a declarat recent la ONU că Haiti este „în război”.