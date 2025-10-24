România, sub cod galben de vânt: Două avertizări valabile până vineri seara şi sâmbătă dimineaţă

Vineri între orele 10 – 21, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei şi în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40…50 km/h.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpaţii Orientali şi în estul Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.