România, sub cod galben de vânt: Două avertizări valabile până vineri seara şi sâmbătă dimineaţă

Două avertizări meteorologice cod galben pentru intensificări ale vântului sunt în vigoare vineri şi sâmbătă. În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei şi în Dobrogea vântul ajunge la 70 km/h.
Andreea Tobias
24 oct. 2025, 10:16, Știrile zilei

Vineri între orele 10 – 21, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei şi în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40…50 km/h.

Foto: ANM

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpaţii Orientali şi în estul Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Foto: ANM